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Dalgalanma sürüyor... Akaryakıtta bir indirim bir de zam! Benzin, motorin ve LPG'de son rakamlar....

Dalgalanma sürüyor... Akaryakıtta bir indirim bir de zam! Benzin, motorin ve LPG'de son rakamlar....

Dünya piyasalarında petrol fiyatları merak ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüş ile birlikte akaryakıt (Benzin, motorin, LPG) fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Son olarak benzinde dün gece indirime gidilirken, LPG fiyatlarında ise artış yaşandı.

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Dünya piyasalarında petrol fiyatları merak edilirken beklenen haber geldi. Benzin fiyatlarından dün geceden itibaren 1.55 TL indirime gidildi. Fiyatı düşen benzinin litresi 23.66 TL oldu. Araç sahiplerini üzecek bir gelişme ise LPG fiyatlarındaki yükseliş oldu. LPG'nin İstanbul'daki fiyatı 11 TL oldu.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Motorin fiyatı kaç TL oldu?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25 lira 37 kuruştan satılıyor.

Benzin fiyatı kaç TL oldu?

Fiyatı düşen benzinin litresi ise ortalama 23.66 TL'den satılıyor.

LPG fiyatı kaç TL oldu?

Fiyatı artan LPG ise 11 lira oldu.

Brent petrol fiyatı çakıldı

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yüzde beş değer kaybederek 100 doların altına geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 99,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 95,78 doları gördü.

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