BIST 2.417
DOLAR 17,48
EURO 17,53
ALTIN 966,35
HABER /  EKONOMİ

Sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 9 arttı

Sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 9 arttı

Sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık yüzde 9,1 aylık yüzde 0,5 arttı. Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 9,1 arttı.

Abone ol

TÜİK Mayıs ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hulusi Akar'dan askerlikle ilgili düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Hulusi Akar'dan askerlikle ilgili düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
FETÖ'cü subaylar askeri okullara giriş hilelerini anlattı
FETÖ'cü subaylar askeri okullara giriş hilelerini anlattı
Batı Trakya Türk azınlığının acı kaybı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete hayatını kaybetti
Batı Trakya Türk azınlığının acı kaybı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete hayatını kaybetti
99 yaşındaki Prenses Yuriko koronavirüse yakalandı
99 yaşındaki Prenses Yuriko koronavirüse yakalandı
Pınar Gültekin'in ailesi istinaf mahkemesine başvurdu
Pınar Gültekin'in ailesi istinaf mahkemesine başvurdu
Dalgalanma sürüyor... Akaryakıtta bir indirim bir de zam! Benzin, motorin ve LPG'de son rakamlar....
Dalgalanma sürüyor... Akaryakıtta bir indirim bir de zam! Benzin, motorin ve LPG'de son rakamlar....
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Sel bölgesi Bozkurt'ta 90 evin bodrum katını satın aldık
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Sel bölgesi Bozkurt'ta 90 evin bodrum katını satın aldık
Türkiye'nin Suriye operasyonu ABD'yi panikletti Türkiye'ye sert uyarı!
Türkiye'nin Suriye operasyonu ABD'yi panikletti Türkiye'ye sert uyarı!
Haftalık coronavirüs tablosu açıklandı vaka sayısı artışı ürküttü
Haftalık coronavirüs tablosu açıklandı vaka sayısı artışı ürküttü
Kastamonu'da 'ağaç dalı' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'da 'ağaç dalı' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı