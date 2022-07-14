Hulusi Akar'dan askerlikle ilgili düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Resmî Gazete’de yayımlanan 7415 sayılı Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar şunları belirtti:

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar askerlik kanunu ile ilgili yapılan değişiklikler için yaptığı açıklamada şunlar söyledi:

“Bakanlığımızda yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 7415 sayılı Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM’de kabul edilmiş, Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından da onaylanarak Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Kanun ile Astsubay arkadaşlarımızın yıllardır süren talebi karşılanmış, yüksekokul mezunu Astsubaylarımızın mesleğe dokuzuncu derece birinci kademe yerine, dokuzuncu derece ikinci kademeden başlamaları,

Harekât veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan Uzman Erbaşlarımıza bu statüye geçiş için ilave sınav,

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayanların da bu hizmetten faydalanmaları,

Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödeyemedikleri veya 184 gün ve daha fazla yurt içinde bulundukları için dövizli askerlikten faydalanamayanlara da imkân sağlanmıştır.

Yeni düzenleme kahramanca ve fedakârca görev yapan silah arkadaşlarımıza ve mükellef gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyor, emeği geçen değerli milletvekillerine teşekkür ediyoruz.”