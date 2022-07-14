Joe Biden İsrail'de 'Büyük Siyonist' olarak karşılandı: Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok

Joe Biden, ABD Başkanı olarak ilk Orta Doğu ziyaretini başlatarak İsrail'in Tel Aviv kentine çarşamba günü vardı. İsrail Başbakanı Yair Lapid de Biden'ı "Büyük bir Siyonist" olarak karşıladı. Biden yaptığı açılış konuşmasında, "Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok" dedi.

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ABD Başkanlık uçağı Air Force One ile Ben Gurion Havalimanı'na inen Biden'ı İsrailli yetkililer karşılarken, ABD lideri iki ülke arasındaki bağların "çok derin" olduğunu söyledi.

Biden yaptığı açılış konuşmasında, "Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok" derken, "İsrail ve ABD halkları arasındaki bağ çok derindir. Ülkelerimiz arasındaki bağın şu anda hiç olmadığı kadar derin ve güçlü olduğunu söylemekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Biden, ABD'nin İsrail ve Filistin için iki devletli çözümü desteklediğini bir kez daha vurguladı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid de Biden'ı "Büyük bir Siyonist" olarak nitelendirdi. Lapid, Biden'ın "İsrail'in tarihi boyunca sahip olduğu en iyi dostlardan biri olduğunu" söyledi.

Kariyeri boyunca İsrail'e 10. defa gelen Biden'ın ilk İsrail ziyareti 1973'te senatörlük yaptığı dönemde gerçekleşmişti.

Biden, cuma günü İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüştükten sonra İsrail'den direkt uçuşla Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geçecek. Suudi Arabistan, İsrail'i tanımıyor.

Biden, Suudi Arabistan'da eleştirilere rağmen Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek. Biden göreve gelirken Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için "Aslında öldürüldü ve parçalara ayrıldı. Emri Veliaht Prens'in verdiğine inanıyorum. Onlara daha fazla silah satmayacağız, bedelini ödetecek ve onları parya haline getireceğiz" demişti

Cidde'de yapılacak görüşmeye Irak, Mısır ve Ürdün liderleri de davetli.