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Yasaları bir türlü geçiremiyor! Ulusal Meclis'te çoğunluğu kaybeden Macron depresyona girdi!

Yasaları bir türlü geçiremiyor! Ulusal Meclis'te çoğunluğu kaybeden Macron depresyona girdi!

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis'te çoğunluğu kaybetmesinden sonra hükümetin yasaları geçirme yeteneğinin sınandığı ilk büyük sınavını kaybetti. Koronavirüsle ilgili bir yasa tasarısını meclisten geçirmeyen Macron şimdi 'yönetilemez' bir Fransa ile karşı karşıya.

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Nisan ayında yeniden cumhurbaşkanı seçilen ancak zafer sevinci milletvekili seçimleri nedeni ile çok sürmeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaşaması beklenen kabus çok daha erken başladı. Haziran ayının sonunda Ulusal Meclis’te görev yapacak 577 ismi belirlemek üzere yapılan seçimlerde 289 sandalye gerektiren mutlak çoğunluğu kaybeden Macron'un azınlık hükümeti parlamentodaki ilk büyük testini geçemedi.

Koronavirüs tasarısı reddedildi

Yeni hükümetin ilk Yasa Tasarısı dün mecliste yapılan oylamada reddedildi. Muhalefet milletvekilleri ortaya çıkan yeni Koronavirüs varyantı sonrası Fransa'ya giren yolcular için sağlık kartlarının eski hale getirilmesini öneren düzenlemeyi 219 oyla reddetti.

Sosyal medyada viral oldu

Tasarının reddedilmesi sosyal medyayı adeta salladı. Macron karşıtları kararı çılgınca tezahüratlarla kutlayarak muhalefet milletvekillerini adeta ayakta alkışladı.

Macron ciddi bir krizle karşı karşıya

Muhalefetin Macron'a karşı birleşmesi cumhurbaşkanının yeni yasaları geçirip geçiremeyeceği konusunda büyük şüphelere yol açtı.

Mecliste çoğunluğu sağlayamaması Macron'un iç reform gerçekleştirme kabiliyetini ciddi olarak kısıtladı, bu da cumhurbaşkanının ikinci görev süresinde ciddi tıkanıklarla karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

"Fransa artık yönetilemez"

Fransa'da Haziran ayında gerçekleşen seçimlerden bugüne kadar sandıktan çıkan en karmaşık tablo çıktı. Seçim sonuçları ülkede siyasi bir tsunamiye neden olurken gazeteler bugün olacakları önceden tahmin ederek 'Fransa artık yönetilemez', 'Macon yönetilemez bir Fransa ile karşı karşıya' ve 'Fransa parçalara bölündü' başlıklarını attı.

Depresyona girdi

Bölünmüş bir Fransa'yı yönetme riski ile karşı karşıya kalan 44 yaşındaki liderin son günlerde seçim sonuçları nedeni ile depresyonda olduğu ve tüm enerjisini yitirdiği iddia ediliyor.

Macron'un yakın çevresinden isimler Fransa gazetelerine yaptıkları açıklamalarda cumhurbaşkanının seçim kampanyası sonucu yorgun düştüğünü ve şuan sersemlemiş bir halde olduğunu söylediler.

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