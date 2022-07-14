BIST 2.411
DOLAR 17,49
EURO 17,57
ALTIN 965,84
HABER /  MEDYA

Ekrem İmamoğlu için her şey çok kötü oldu Barış Yarkadaş'ın yazısı olay

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İstanbul'da sel felaketi yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatilde olmasını eleştiren Korkusuz yazarı eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın gündem olan yazısını değerlendirdi.

Abone ol

İstanbul'da yaşanan sağanak yağış ve sel sonrası Bayram Tatili nedeniyle gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu tepkilerin odağındaki isim haline geldi.

Peki İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu kumpas mı kuruyor? CHP'li kesim Ekrem İmamoğlu'na tepkiler devam ederken Barış Yardakaş'tan çok sert bir yazı geldi. 

İmamoğlu'nun tatile giderek hata yaptığını söyleyen Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu’na yapılan büyük kötülük!" başlıklı yazısında "İmamoğlu tabii ki; tek başına seli durduracak değildi… Ancak; böylesi bir kriz anında ve ‘olağan dışı durum’da kentin sahipsiz olmadığını göstermeli, vatandaşa güven vermeli, onlarla aynı havayı soluduğunu hissettirmeliydi." ifadelerine yer verdi.

“Memnuniyet Anketi’’ne bir daha bakmasını tavsiye ederim…"
Muhalif medyanın kendisine toz kondurmadığını yazan Yarkadaş'ın "İmamoğlu eğer böyle düşünüyorsa; kendisine AKP ve CHP’li ilçe belediye başkanları hakkında yapılmış olan “Memnuniyet Anketi’’ne bir daha bakmasını tavsiye ederim…" yazısı dikkat çekti.

"Onun gündeminde konuşulmak alkışlanmak var"
İmamoğlu'na yönelik sert eleştirilerle dolu bu yazı İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın gündemindeydi. Yarkadaş'ın kaleme aldığı yazıyı kendi YouTube kanalında değerlendiren Özışık, "bütün bunları İmamoğlu'nun başına saran kendisinin egosudur. Onun gündeminde konuşulmak alkışlanmak var" dedi.

 PROGRAMIN TAMAMINI HADİ ÖZIŞIK'IN KANALINDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ

 

ÖNCEKİ HABERLER
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, yeni hükümetin kurulması için istifa etti
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, yeni hükümetin kurulması için istifa etti
Joe Biden İsrail'de 'Büyük Siyonist' olarak karşılandı: Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok
Joe Biden İsrail'de 'Büyük Siyonist' olarak karşılandı: Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok
ABD'deki rekor enflasyon altına olan talebi düşürdü
ABD'deki rekor enflasyon altına olan talebi düşürdü
Maliye Bakanı Nureddin Nebati Endonezya'ya gidiyor
Maliye Bakanı Nureddin Nebati Endonezya'ya gidiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu durumdan mutsuzum, bunu da oyuncularımıza aktaracağım
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu durumdan mutsuzum, bunu da oyuncularımıza aktaracağım
Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks'tan çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu
Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks'tan çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu
Sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 9 arttı
Sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 9 arttı
Hulusi Akar'dan askerlikle ilgili düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Hulusi Akar'dan askerlikle ilgili düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
FETÖ'cü subaylar askeri okullara giriş hilelerini anlattı
FETÖ'cü subaylar askeri okullara giriş hilelerini anlattı
Çeşme yangınında ikinci gün! Rüzgar türbinleri işi zorlaştırdı! İki kişi gözaltında
Çeşme yangınında ikinci gün! Rüzgar türbinleri işi zorlaştırdı! İki kişi gözaltında