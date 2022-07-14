Ekrem İmamoğlu için her şey çok kötü oldu Barış Yarkadaş'ın yazısı olay

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İstanbul'da sel felaketi yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatilde olmasını eleştiren Korkusuz yazarı eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın gündem olan yazısını değerlendirdi.

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İstanbul'da yaşanan sağanak yağış ve sel sonrası Bayram Tatili nedeniyle gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu tepkilerin odağındaki isim haline geldi.

Peki İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu kumpas mı kuruyor? CHP'li kesim Ekrem İmamoğlu'na tepkiler devam ederken Barış Yardakaş'tan çok sert bir yazı geldi.

İmamoğlu'nun tatile giderek hata yaptığını söyleyen Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu’na yapılan büyük kötülük!" başlıklı yazısında "İmamoğlu tabii ki; tek başına seli durduracak değildi… Ancak; böylesi bir kriz anında ve ‘olağan dışı durum’da kentin sahipsiz olmadığını göstermeli, vatandaşa güven vermeli, onlarla aynı havayı soluduğunu hissettirmeliydi." ifadelerine yer verdi.

“Memnuniyet Anketi’’ne bir daha bakmasını tavsiye ederim…"

Muhalif medyanın kendisine toz kondurmadığını yazan Yarkadaş'ın "İmamoğlu eğer böyle düşünüyorsa; kendisine AKP ve CHP’li ilçe belediye başkanları hakkında yapılmış olan “Memnuniyet Anketi’’ne bir daha bakmasını tavsiye ederim…" yazısı dikkat çekti.

"Onun gündeminde konuşulmak alkışlanmak var"

İmamoğlu'na yönelik sert eleştirilerle dolu bu yazı İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın gündemindeydi. Yarkadaş'ın kaleme aldığı yazıyı kendi YouTube kanalında değerlendiren Özışık, "bütün bunları İmamoğlu'nun başına saran kendisinin egosudur. Onun gündeminde konuşulmak alkışlanmak var" dedi.

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