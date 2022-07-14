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İzmir'de şimdi de süt tesisinde yangın! Otluk alana sıçradı

İzmir'de şimdi de süt tesisinde yangın! Otluk alana sıçradı

İzmir'in Bergama ilçesinde orman dışı otluk alanda yangın çıktı. Süt işleme tesisini tehdit eden alevlere 2 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.

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Çeşme ilçesinde dün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, bu sabah da Bergama ilçesi Sağancı köyü yakınlarında otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılmaya başladı.

Bölgede bulunan bir süt işleme tesisi alevlerin ortasında kaldı. Yangına havadan 2 helikopter ve karadan da 6 arazöz ile müdahale ediliyor. Ayrıca, Selçuk'tan iki yangın söndürme uçağının bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

Ekipler, süt işleme tesisine zarar gelmemesi ve alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarfediyor. Yangın, otluk alanda büyümeye devam ediyor.

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