Ekrem İmamoğlu yapılan eleştiriler için açıklama yaptı: O gün afet yaşanmadı! İşin adını koyalım

İSTANBUL'daki yoğun yağışta tatilde olmasıyla eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de bulunan İBB binasında kameraların karşısına geçti. İmamoğlu "İşin adını hep birlikte koyalım. Algıları değil yalın gerçeği konuşalım O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yağan aşırı yağış sonrası İstanbul'a gelmeyerek tatiline devam etmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına gelerek açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun canlı açıklamalarından satır başları:

-Yağış gece yarısından sonra şiddetini artırmıştı. Gelişmelerimizi ekiplerimizden alarak an be an takip ettim. Gece konferans sistemiyle gelişmeleri yönettik.

-Bir şeyin altını çizelim. Ne yazık ki son yıllarda Türkiye'de işlerin normalinden saptığını yaşamaktayız. Tüm alanlarda tek adamlık anlayışı. Bu anlayış yaygın bir hale getirilmek isteniyor. İcra makamları kendi inisiyatifiyle değil tek adam için harekete geçiriliyor. Her konuda tek adam mutlaka vurgulanmalı, adı geçirilmeli her şeyi yapan sadece o olmalı. Tek adam olmazsa hiçbir şey yürümez. Bu milim milim işlenen bir algı süreci. Tek adamlığın bu denli yüceltilmesi çok tehlikeli bir durumdur.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi tek adam kafasıyla yönetilen kurum değildir. Ben başkan olarak kaldığım sürece tek adamlık olmayacak.

-Şov yapmaya değil sorun çözmeye odaklandık ve sorunu çözdük. Sabaha kadar benimle birlikte süreci yöneten emekçilerimizin emeği yok böyle mi kabul edeceğiz? Üstüne basa basa tekrar edeceğim, İBB'de kahraman bir kişi değildir, koca bir ekiptir. Siyasi paydaşları vardır, yönetici paydaşları vardır, bürokratik paydaşları vardır. Kahramanları yol arkadaşlarımdır.

-Keşke Ekrem İmamoğlu'nun elinde sihirli bir değnek olsa, süpermen gibi olay yerine gelince problemi anında çözse... Bu anca filmlerde olur. Basına fotoğraf vermek için çizme giyerek tek adam anlayışına şov yapan siyasetçilerin iş yapma biçiminde olur, Hollywood'a benzetme olsun... Çizme görüntüsü vermeyle kimse emeğin önünü kapatamaz. Zarar gören tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Çizmeni giy, fotoğraf ver diye diye samimi tavsiye telefon almadım değil. Çizmemi afet sonrası değil gösteriş olsun diye değil öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum. Çizmemi medyaya fotoğraf için değil , sorunları çözmek için giyiyorum.

- Ben afete neden olacak siyaset uygulayıp fotoğraf çektirsem hem kendimden utanırım hem milletimden. Pınar mahallesinde ortaya çıkan zarar ben ailemle il dışında olduğu için yaşanmadı. Ciddi ihmaller var. Dere yatağını ben kaydırmadım, ben daraltmadım. Ben o bölgede yaşıyorum 33 senedir. Vahşi yapılaşmaya ben açmadım.

-Ben televizyon kanallarınızı izlemiyorum. Dejenere edilmiş bu düzende insanımıza yakışan konuşmalar yapılmıyor. Teşbihte hata olmaz, ortada bir cinayet var, zanlı elini kolunu sallayarak olay yerinde geziyor kurtarıcı gibi poz veriyor. Herkes onun suçlu olduğunu biliyor ama maktulu yaşama döndürmeye çalışan kişi linç ediliyor. Basının yaratmak istediği düzen bu.