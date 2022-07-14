Datça orman yangınında ikinci gün! Bakan Kirişçi yangındaki müjdeyi verdi
DATÇA'da orman yangınında ikinci gün... 15 saattir devam eden orman yangınında gece saatlerinde rüzgarın hızı kesilirken, sabahın ilk ışıkları ile havadan 27 helikopter ve 12 uçak ile yoğun bir müdahale başladı. Bakan Kirişçi yangındaki son durumu açıkladı.
Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte 5 uçak ve 12 helikopterlik hava gücüyle müdahale yeniden başladı.
Bakan Kirişçi yangındaki son durumu açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı son açıklamada "Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir." dedi.
Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca karadan yoğun şekilde müdahale edildi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bölgeye gelerek, incelemelerde bulunduktan sonra düzenlediği basın toplantısında ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğu belirtti.