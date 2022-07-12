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Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: CHP'li bir seçmen olarak kabul etmiyorum kardeşim!

TV100 ekranlarında Taksim Meydanı konuklarından gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun kentte sel felaketi yaşanırken tatilde olmasını eleştirdi.

Soylu hacca gidecekti, iptal etti
Yarkadaş "İstanbul Valisi bayramın birinci günü Konya’ya gidip hemşerileriyle görüştü, akşam geri geldi. Twitter’da zaten fotoğraflarını koymuş. Süleyman Soylu’nun yakın bir çalışma arkadaşı bana dedi ki ‘Süleyman bey aslında hacca gidiyordu. Tüm hazırlıklarını yaptı. Ailesi gitti kendisi de gidecekti. AFAD’ın ve Meteoroloji’nin uyarısı üzerine İstanbul’da kalmayı tercih etti. Hacca gitmekten vazgeçti. O gece sabaha kadar yağmur yağan yerlerdeydi. Siyasi sonuçlarına bak. Vali orada, İçişleri Bakanı orada, CHP’li belediye başkanı yok. Ben bunu CHP’li bir seçmen olarak kabul etmiyorum. Ekrem bey uzaktan koordine ettim, uzaktan yönetiyorum diyor ben bunu kabul etmiyorum." dedi. 

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