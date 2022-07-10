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7 ailenin karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü! 64 kişi yaralandı!

Batman'ın Beşiri ilçesinde hayvanların bahçeye girmesiyle çocukların başlattığı kavgaya aralarından husumet bulunan 7 aile de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Kavgada 4'ü ağır 64 kişi yaralanırken, 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde dün akşam saatlerinde bir aileye ait koyun sürüsünün husumetli olduğu ailenin fındık bahçesine girmesiyle önce çocukların arasında başlayan ve ardından husumetli olan ailelerin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 7 aileden 64 kişi yaralandı. İhbarla köye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralanan bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken durumu ağır olan 4 kişinin ise tedavileri devam ediyor. Kavgaya karıştığı belirlenen 20 kişinin ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü öğrenildi.

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