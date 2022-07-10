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Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı masayla ortak kurbana girerse ne olur? Nahyabey'den güldüren taklit!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzer ses tonu ve mimikleriyle yaptığı taklitleriyle dikkatleri üzerine çeken 'Nahyabey' lakaplı Muhammed Nur Yahya'nın Kurban Bayramı özel skeci sosyal medyada yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın taklidini yapmasıyla ünlenen 'Nahyabey' lakaplı Muhammed Nur Yahya, son videosunda yine izleyenleri güldürdü.

Muhammed Nur Nahya, son videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 6'lı masadaki liderlerin ortak danaya girmesini konu aldı.

Nahya'nın taklit videosunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Nureddin Nebati ile ilgili sözleri damga vurdu.

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