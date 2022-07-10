İstanbul'da aşırı yağıştan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı

İSTANBUL'da sağanak sonrası Bağcılar’da bulunan şantiye alanı göle döndü. 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı. Göle dönen alan havadan görüntülendi.

İstanbul’da etkili olan sağanak sonrası birçok yeri su bastı. Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı da göle döndü. Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de tamamen suyun altında kaldı.

Yetkililer sabah erken saatlerde şantiyeye geldi. Göle dönen alan havadan görüntülendi.