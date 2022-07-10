BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,60
ALTIN 967,98
YEREL

İstanbul'da aşırı yağıştan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı

İSTANBUL'da sağanak sonrası Bağcılar’da bulunan şantiye alanı göle döndü. 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı. Göle dönen alan havadan görüntülendi.

İstanbul’da etkili olan sağanak sonrası birçok yeri su bastı. Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı da göle döndü. Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de tamamen suyun altında kaldı.

Yetkililer sabah erken saatlerde şantiyeye geldi. Göle dönen alan havadan görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çamlıca Radyo-TV Kulesi’ne yıldırım düştüğü anlar kamerada
Çamlıca Radyo-TV Kulesi’ne yıldırım düştüğü anlar kamerada
Antalya’da acemi Örümcek Adam'ın tramvaydaki gösterisi viral oldu
Antalya’da acemi Örümcek Adam'ın tramvaydaki gösterisi viral oldu
Esenyurt'taki sel baskını sonrası CNN Türk Ekrem İmamoğlu'nun o vaadini paylaştı
Esenyurt'taki sel baskını sonrası CNN Türk Ekrem İmamoğlu'nun o vaadini paylaştı
Şarkıcı Alişan Arafat Vakfesinde yapılan canlı yayına katıldı kardeş acısıyla gözyaşlarına boğuldu
Şarkıcı Alişan Arafat Vakfesinde yapılan canlı yayına katıldı kardeş acısıyla gözyaşlarına boğuldu
Sri Lanka'da protestocular Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın sarayını bastı
Sri Lanka'da protestocular Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın sarayını bastı
Bakan Karaismailoğlu'ndan dikkat çeken Osmangazi Köprüsü paylaşımı: Köprü olmasa...
Bakan Karaismailoğlu'ndan dikkat çeken Osmangazi Köprüsü paylaşımı: Köprü olmasa...
Esenyurt’ta selin hasarı ağarınca ortaya çıktı
Esenyurt’ta selin hasarı ağarınca ortaya çıktı
Joe Biden'dan yeni gaf 'cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku' şeklindeki notları da okudu
Joe Biden'dan yeni gaf 'cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku' şeklindeki notları da okudu
Kasaplar bıçakla üzerine yürüdükleri gazetecileri darp etti
Kasaplar bıçakla üzerine yürüdükleri gazetecileri darp etti
Ukrayna lideri Zelenski’den Türkçe 'Kurban Bayramı' mesajı geldi
Ukrayna lideri Zelenski’den Türkçe 'Kurban Bayramı' mesajı geldi