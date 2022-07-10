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Bodrum'da korkutan orman yangını

Muğla’nın Bodrum ilçesinde başlayan orman yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası ile alevler kontrol altına alındı.

Mumcular Bahçeyakası bölgesinde saat 15.20 sularında yangın başladı. Edinilen bilgiye göre Mumcular Barajı'na yakın bir bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükselmesi ile birlikte çok sayıda itfaiye ve orman ekibi bölgeye sevk edildi.

Yangına, 7 uçak ve 7 helikopter ile havadan 21 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozerle de karadan müdahale edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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