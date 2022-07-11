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DÜNYA

Sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: Çok sayıda yaralı var

Arjantin'de tiyatro gösterisi için kaldırımda sıra bekleyenlerin arasına aracın dalması sonucu 3’ü ağır 23 kişi yaralandı.

Arjantin’in Mendoza eyaletinde yer alan Godoy Cruz kentinde bulunan Plaza Tiyatrosu önünde sıra bekleyen seyircilerin arasına otomobil daldı. Kazada 3’ü ağır toplam 23 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kaza anına ait görüntülerde ise, aracın geri geri hızla kaldırımdakilerin arasına daldığı ve tiyatronun içerisine daldığı görüldü.

Aracın sürücüsünün engelli bir kişi olduğu belirtilerek, sürücünün gazla frenin yerini karıştırdığı üzerinde duruluyor. Plaza Tiyatrosu'ndaki oyunlar ise çarşamba gününe kadar askıya alındığı açıklandı.

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