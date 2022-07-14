BIST 2.411
DOLAR 17,50
EURO 17,57
ALTIN 965,51
HABER /  DÜNYA

Fiyatlar tavan yaptı harekete geçtiler dünyaya duyurdular: Avrupa ülkesinde acil durum ilan edildi

Fiyatlar tavan yaptı harekete geçtiler dünyaya duyurdular: Avrupa ülkesinde acil durum ilan edildi

MACARİSTAN Devlet Bakanı Gergely Gulyas, hükümetin, Avrupa genelinde artan enerji fiyatları nedeniyle "acil durum" ilan ettiğini bildirdi.

Abone ol

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzaması ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle tüm Avrupa'da enerji fiyatlarının ciddi biçimde arttığını söyledi.

Avrupa'nın büyük bir bölümünde enerji krizi oluştuğunu kaydeden Gulyas, güncel duruma göre Avrupa'da sonbaharda ve kışın yeterli miktarda doğal gaz olmayacağını belirtti.

Acil durum ilan edildi

Gulyas, söz konusu problemin çözümü için Macar hükümetinin de diğer ülkeler gibi bazı önlemler aldığını, hükümetin bu kapsamda "enerji acil durum" ilan ettiğini ve 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek 7 maddelik eylem planı hazırladığını aktardı.

Alınan tedbirler kapsamında, ülkedeki doğal gaz üretim miktarının 1,5 milyardan 2 milyar metreküpe yükseltileceğini ve kömür üretiminin artırılacağını vurgulayan Gulyas, hanelere sağlanan indirimli doğal gaz ve elektriğin 1 Ağustos'tan itibaren sadece ortalama hane tüketim düzeyine kadar destekleneceğini kaydetti.

Macaristan'daki doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının yüzde 44 olduğunu belirten Gulyas, hükümetin daha fazla doğal gaz anlaşması imzalaması için Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu görevlendirdiğini söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mehmet Şef, yarışmacıya ilginç iş teklifi yaptı! Ne olduğunu öğrenenler şaştı kaldı
Foto Galeri Mehmet Şef, yarışmacıya ilginç iş teklifi yaptı! Ne olduğunu öğrenenler şaştı kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Pakistan, IMF ile 1,17 milyar dolarlık fonun serbest bırakılması konusunda anlaştı
Pakistan, IMF ile 1,17 milyar dolarlık fonun serbest bırakılması konusunda anlaştı
Ekrem İmamoğlu yapılan eleştiriler için açıklama yaptı: O gün afet yaşanmadı! İşin adını koyalım
Ekrem İmamoğlu yapılan eleştiriler için açıklama yaptı: O gün afet yaşanmadı! İşin adını koyalım
İzmir'de şimdi de süt tesisinde yangın! Otluk alana sıçradı
İzmir'de şimdi de süt tesisinde yangın! Otluk alana sıçradı
Ekrem İmamoğlu için her şey çok kötü oldu Barış Yarkadaş'ın yazısı olay
Ekrem İmamoğlu için her şey çok kötü oldu Barış Yarkadaş'ın yazısı olay
Joe Biden İsrail'de 'Büyük Siyonist' olarak karşılandı: Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok
Joe Biden İsrail'de 'Büyük Siyonist' olarak karşılandı: Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok
Yasaları bir türlü geçiremiyor! Ulusal Meclis'te çoğunluğu kaybeden Macron depresyona girdi!
Yasaları bir türlü geçiremiyor! Ulusal Meclis'te çoğunluğu kaybeden Macron depresyona girdi!
ABD'deki rekor enflasyon altına olan talebi düşürdü
ABD'deki rekor enflasyon altına olan talebi düşürdü
Maliye Bakanı Nureddin Nebati Endonezya'ya gidiyor
Maliye Bakanı Nureddin Nebati Endonezya'ya gidiyor
Eğitimci Namzi Arıkan ve şoförünü öldüren kişi yakalandı Katil zanlısının ön ifadesi ortaya çıktı
Eğitimci Namzi Arıkan ve şoförünü öldüren kişi yakalandı Katil zanlısının ön ifadesi ortaya çıktı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu durumdan mutsuzum, bunu da oyuncularımıza aktaracağım
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu durumdan mutsuzum, bunu da oyuncularımıza aktaracağım