Mehmet Şef, yarışmacıya ilginç iş teklifi yaptı! Ne olduğunu öğrenenler şaştı kaldı

Ancak hikayesi ile geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Daha önce kansere yakalandığını ve yemek yaparak kafasını dağıttığını, bu sayede hastalığı atlattığını ifade eden Eren Yüce'ye, jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya oldukça ilginç bir iş teklifinde bulundu.