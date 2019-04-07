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Fuat Oktay'dan sözde müttefiklere mesaj: Müsamaha göstermeyeceğiz

Fuat Oktay'dan sözde müttefiklere mesaj: Müsamaha göstermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "Dış politikada dayatmalara, masa başı oldubittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay Derneğinin 101. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Oktay başta Filistin sorunu olmak üzere dış politikada oldu bittilere musamaha göstermeyeceklerini söyledi. 

Gelinen nokta itibarıyla AFAD, TİKA ve birçok sivil toplum kuruluşunun hiçbir faaliyetinde Kızılayı yalnız bırakmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle konuştu:

"Tüm bu kurumlarımız sayesinde al bayrağımızla, Türk Kızılayının kırmızı hilaliyle, umudun sembolü, dayanışma ve paylaşmanın diğer adıyız. Biz dünyanın neresinde olursa olsun yaşanılan insani krizler karşısında kayıtsız kalanlardan olmadık. 

İnsan odaklı dış politika vurgusu

Bir yandan yaklaşık 4,7 milyon mülteciye ev sahipliği yaparken diğer yandan da dünyanın vicdanına 'Dünya 5’ten büyüktür' diye haykırmamız insan odaklı dış politikamızın en somut tezahürleridir.

Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki ne kadar hizmet verirseniz verin insani yardım ihtiyacı, mülteci sayısı, aç insan sayısı daha fazla. Sorgulamamız gereken, dünyayı bu konuma getiren sistem. Dünya 5'ten büyüktür demekle bunu sorguluyoruz.

'Müsamaha göstermeyeceğiz'

 Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin hukuk mücadelesi önceliğimiz olacak. Dış politikada dayatmalara, masabaşı oldu bittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz. Uluslararası arenada ilkeli ve dik duruşumuzu sürdüreceğiz." 

Oktay, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm Kızılaycıların bir insanlık destanı yazdığını, bu destanın sürmesi ve köklerinde bulunan gönüllülük esasının yarınlarına taşınması için sayısı 20 bini bulan gönüllü sayısının artarak çoğalması gerektiğini vurguladı.

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