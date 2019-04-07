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Ekonomide Reform Paketi'nin açıklanacağı tarih belli oldu

Ekonomide Reform Paketi'nin açıklanacağı tarih belli oldu

Ekonomi dünyasının özellikle seçimler sonrası merakla beklediği ekonominin yeni yol haritasının açıklanacağı tarih netleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin yeni yol haritasını 10 Nisan Çarşamba günü açıklayacak.

Bakan Albayrak, 28 Mart'ta katıldığı bir televizyon programında, 8 Nisan haftasında  büyüme, enflasyon, bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda atılacak adımları içeren genel çerçeveye ilişkin açıklamalarda bulunacaklarını belirtmişti.

Bakan Albayrak, alınacak tedbirlerin bir kısmının yönetmelik ve kararname olacağını, bir kısmının yasal düzenleme ile hayata geçirileceğini kaydetmişti.

Ne gerekiyorsa yapılacak
Albayrak "Türkiye’nin artık bundan sonraki gündemi, finansal mimarisi, finansal güvenlikse, finansal ekonominin desteklenmesi açısından tüm enstrümanlarla sağlıklı ve reel büyüyen bir ekonomiyi ne şekilde destekleyeceğine dayalı atılacak adımlarsa, ne gerekiyorsa bu adımları atacağız" demişti.

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