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Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'ne operasyon düzenlendi.

Operasyonlar devam ediyor

Operasyonda 5 terörist silah ve mühimmatlarıyla beraber etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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