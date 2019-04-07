Erkan Tan'dan Ekrem İmamoğlu'na büyük saygısızlık! Sen daha başkan olmadın oğlum!

Ünlü sunucu Erkan Tan, canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na büyük saygısızlık etti. İmamoğlu'na "Sen daha başkan olmadın oğlum!" diye seslenen Tan sosyal medyada büyük tepki aldı.

A Haber spikeri Erkan Tan mazbatasını almadan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ünvanını kullanmaya başlayan Ekrem İmamoğlu için canlı yayında hoş olmayacak ifadeler kullandı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ne İBB Belediye Başkanı diye imza atması hakkında ağır sözler söyleyen Erkan Tan, "Daha başkan olmadın ki oğlum" diye seslendi.

Adam evrakta sahtecilik yapıyor be

İmamoğlu'nun evrakta sahtecilik yaptığını öne süren Tan, "Aynı hareketi başka birisi yapsa. Mesela Ahmet Kaymaz gidip Anıtkabir'de İBB Başkanı diye imza atsa ne olur? Dolandırıcı olur" dedi. Tan, İmamoğlu'na "Ya adam evrakta sahtecilik yapıyor be, daha değilsin ki Ekremciğim sen, daha başkan olmadın oğlum" diye seslendi.

Sosyal medyada Erkan Tan'ın saygısız sözlerine tepki!

Erkan Tan'ın Ekrem İmamoğlu'na karşı bu saygısız tutumu sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.