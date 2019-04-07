Fatih Altaylı'dan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli eleştiri!

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında 31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'da seçim sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını savunanların ortaya koyduğu gerekçeyi eleştirdi.

Fatih Altaylı bugün 'İtiraz algoritması' başlığıyla yayınlanan yazısında İstanbul seçimleriyle ilgili seçmen profili üzerinden yapılan tartışmaların geçmişte seçmene 'Bidon kafalı' diyenlerden hiçbir farkının olmadığını söyledi.

İstanbul'daki seçim sonuçlarının 'Gerçekçi' olmadığını savunanların "İlçe belediyelerinde ve belediye meclisinde AK Parti daha fazla oy alırken, büyükşehirde geri olması bu seçmen profili ile nasıl mümkün olabilir?" tezini ortaya attıklarını söyleyen Altaylı bu ifadeler tepki gösterdi.

Bu ifadenin Bidon kafalı diyenlerden hiçbir farkı yok

Seçmen profilini onlar kadar yakından tanımadığını belirten Altaylı ''bu söylenen cümlenin geçmişte seçmene 'Bidon kafalı' diyenlerden hiçbir farkının olmadığını söyleyebilirim bu cümleden çıkan anlam şudur: 'Bizim seçmen iki ayrı tercih yapacak ve bunu bir zarfa koyacak kadar akıllı değildir'' ifadelerini kullandı.

Altaylı: ''Hak korumak ayrı bir şeydir seçmene hakaret ayrı bir şeydir." dedi.