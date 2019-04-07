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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'Patron YSK'dır'

Anadolu Ajansı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'Patron YSK'dır'

İstanbul'da itiraz edilen sandık ve geçersiz oylar devam ederken Adalet Bakanı, oy sayımlarına idarenin her hangi bir dahlinin olmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulamasıyla ilgili Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret etti. Gül burada gazetecilerin İstanbul seçimine dair sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın elleri oy çuvallarının içinde ne aramaktadır?" eleştirisine ilişkin değerlendirmesini soruldu.

Bunun üzerine Gül, Türkiye'de milletin iradesinin oy çuvallarına yansıdığını söyledi. "Milletin iradesi de neyse herkesin saygı duyması gereken bir iradedir" diyen Adalet Bakanı  "Tüm süreç seçim kurulları yönetiminde, denetiminde siyasi partilerin hepsinin temsilcilerinin de huzurunda gerçekleşmektedir. Yüksek Seçim Kurulu bu işin patronudur, sahibidir. Yürütme burada söz sahibi değildir." diye konuştu.

Vatandaşın iradesi her şeyin üstünde
Türk milletinin yetkisini kullandığını aktaran Abdulhamit Gül, şunları söyledi:

"Elbette kararı da bu konudaki itirazları da karara bağlayacak olan seçim kuruludur, Yüksek Seçim Kuruludur. Dolayısıyla idarenin bu konuya ilişkin herhangi bir dahli olmaz. Kimin iradesi yansıdıysa, burada A partisi B partisi değil, vatandaşın iradesi her şeyin üstündedir. Yüksek Seçim Kurulu da hangi düşünce, irade yansımışsa onu sayacaktır. Bu süreç de tüm siyasi partilerin denetiminde zaten Yüksek Seçim Kurulu çerçevesinde yine yürümektedir."

Bahçeli'nin önerisi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimle ilgili önerisi hakkındaki soruya  Gül, "Bu düşünceler elbette değerlidir. Yasama, parlamento bunun için vardır. Bu öneriler değerlendirilip, mutlaka Meclis'in takdirinde uygun görülmesi halinde elbette kanunlaşacaktır, kanunlaşabilir. Bunların hepsi çok değerli önerilerdir. Tabii Meclis'in takdirindedir." yanıtını verdi.

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