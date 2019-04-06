Fenerbahçe otobüsüne saldırıda yeni gelişme

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce saldırıya ilişkin hazırlanan 'Olay Yeri Korkisi' de ortaya çıktı. Saldırıya ilişkin detayların yer aldığı krokide, otobüse ateş edildiği tespit edilen muhtemel alan ile tüfeğin bulunduğu dere yatağına ilişkin fotoğraflara yer verildi. Krokide ayrıca ayak izleri tespiti ile tüfekle ateş açılması sonucu ağaç dallarındaki saçma izleri de yer aldı.