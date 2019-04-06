Fenerbahçe otobüsüne saldırıda yeni gelişme
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe otobüsüne yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayı aradan geçen sürede aydınlatılamadı. Polisin hazırladığı fezleke dosyasını eksiklikler nedeniyle geri iade eden savcılık, olayla ilgili yeni deliller toplanmasını istedi. Bu arada polisin olay yeri krokisinde saldırı anına ilişkin ayrıntılara da yer verildi.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015'te, Rize'den dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayı aradan geçen sürede aydınlatılamadı. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, polisin hazırladığı ve 4 şüphelinin yer aldığı fezleke dosyası eksiklikler nedeniyle geri iade edildi.
Savcılık, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Cinayet Büro Amirliği'nden soruşturmayı derinleştirilmesi ve delil toplanmasını istendiği öğrenildi. Soruşturmada kafilede yer alan yabancı futbolcuların da ifadelerinin alınması için yurt dışı yazışmaların sürdüğü öğrenildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce saldırıya ilişkin hazırlanan 'Olay Yeri Korkisi' de ortaya çıktı. Saldırıya ilişkin detayların yer aldığı krokide, otobüse ateş edildiği tespit edilen muhtemel alan ile tüfeğin bulunduğu dere yatağına ilişkin fotoğraflara yer verildi. Krokide ayrıca ayak izleri tespiti ile tüfekle ateş açılması sonucu ağaç dallarındaki saçma izleri de yer aldı.
Krokide ayrıca ayak izleri tespiti ile tüfekle ateş açılması sonucu ağaç dallarındaki saçma izleri de yer aldı.