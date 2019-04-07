Xiaomi 7 farklı telefonuna desteğini geri çekti!

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, aldığı kararla Redmi Note 4, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi Note 3, Redmi Pro. telefon modellerine olan desteğini geri çekti.

Xiaomi'nin geliştirdiği ve Android'i farklılaştıran ve kendine özel bir ekran arayüzü sunan MIUI desteğinin çekilmesiyle birlikte bu cihazlar bir süre daha güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.

Çinli şirket diğer yandan MIUI 11 sürümü üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sürüm yeni bir kullanıcı arayüzü ve görünüme sahip olacak. Buna ek olarak, MIUI 11'in Huawei’nin EMUI yazılımına benzer şekilde çalışacak yeni bir güç tasarrufu modu ile geleceği de açıklandı. MIUI 11'de güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, aramalar ve mesajlar dışındaki tüm işlevler kapatılacak. Ayrıca güç tasarrufu modu, özelleştirilebilir olacak ve böylece kullanıcılar kendilerine göre en iyi şekilde ayarlayabilecekler.

Elbette Xiaomi'nin desteğini çektiği bu telefonlara MIUI 11 sürümü hiçbir zaman sunulmayacak.