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CHP'li Bülent Tezcan olay iddia: Evlere giriyorlar

CHP'li Bülent Tezcan olay iddia: Evlere giriyorlar

CHP'li Bülent Tezcan, yeniden sayım sürecindeki İstanbul seçimi için olay bir iddia ortaya atarak, "Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı devrede. Seçim Kurulu'ndaki seçmen listelerini topluyorlar, evlere giriyorlar" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında seçim sürecine ilişkin bir takım iddialar ortaya atan Tezcan ayrıca şu açıklamalı yaptı;

Önemli olan yasalara uygun incelenmesidir. YSK, temsilciler usulsüzlük varsa tutanak tutar. Eğer mantıklı ise torbalar açılır. Bu seçimde de bazı yerlerde verdiği kararlar doğru.

Delilsiz sayamam dediği yerler var. İstanbul için ayrı bir uygulama yapıyor.Yargı eliyle bir tuzağın parçası olunuyor. Sayıyorlar, sayıyorlar tamamlayamıyorlar.

'Evlere giriyorlar'

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı devrede. Seçim Kurulu'ndaki seçmen listelerini topluyorlar, evlere giriyorlar" 

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