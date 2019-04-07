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Beşiktaş'ın Rize'ye götüreceği isimler belli oldu

Beşiktaş'ın Rize'ye götüreceği isimler belli oldu

 Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Rize'ye götürülecek isimler belli oldu. 

Beşiktaş'ın açıklamasına göre, Adriano Correia, Ricardo Quaresma ve Mustafa Pektemek'in bulunmadığı 21 kişilik siyah-beyazlı kafilede şu isimler yer alacak: 

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Rıdvan Yılmaz, Caner Erkin, Domagoj Vida, Nicholas Isimat-Mirin, Necip Uysal, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Shinji Kagawa, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Cyle Larin, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.

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