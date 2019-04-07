Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba istifa etti

Bursaspor'un tecrübeli teknik direktörü Samet Aybaba görevinden istifa etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafftasında geçtiğimiz gün Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Bursaspor'da flaş bir ayrılık meydana geldi.

Tecrübeli teknik adam Samet Aybaba, ligdeki kötü gidişatın ardından koltuğundan istifa etti.

Ayrılık hakkında kulübün resmi sitesinden şu açıklama paylaşıldı:



"2018-2019 sezonuna birlikte başladığımız Teknik Direktörümüz Samet Aybaba ile Alanya deplasmanı dönüşünde, kendisinden gelen talep üzerine bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Değişimin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varılmış ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshi konusunda mutabakat sağlanmıştır.

"Kendisine Bursaspor’a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yeni teknik ekibin oluşumu konusunda çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır."