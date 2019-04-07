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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin sekizinci toplantısı için yarın Moskova’ya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında düzenlenecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi sekizinci toplantısına ilgili bakan ve yetkililer de iştirak edecek.

Toplantıda, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ve kapsamlı şekilde ele alınacak. Görüşmeler sırasında Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve ayrıca muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

İş adamları ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, Konsey toplantısı çerçevesinde Türk ve Rus iş adamlarıyla da bir araya gelecekler.

Karşılık olarak '2019 Kültür ve Turizm Yılı' ilan edildi

Öte yandan Moskova’daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Troya Operası ile Türkiye ve Rusya Federasyonu’nda karşılıklı olarak ilan edilen "2019 Kültür ve Turizm Yılı"nın açılışına ev sahipliği yapacak.

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