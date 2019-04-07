Belediye başkanı seçildi, oğlunun paylaşımı olay oldu

AYDIN'nın Bozdoğan İlçesinde belediye başkanı seçilen babasının makamında tesbihle fotoğraf çekilip "Bundan sonra böyle" notuyla paylaşınca sosyal medya ayağa kalktı.

Aydın'ın Bozdoğan İlçesinde, 31 Mart seçimilerinin galibi Cumhur İttifakı AK Partili adayı Ufuk Altıntaş oldu. Başkan Altıntaş'ın oğlu Alperen Altıntaş ise babası seçilir seçilmez ilk iş belediye makamında bacak bacak üstüne atıp elinde tespihle poz verdi. Ardından fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

"Bundan Sonra Böyle"

Oğul Altıntaş, pozunun üzerine de "Bundan sonra böyle" diye yazdı. Başkan'ın oğlunun, babasının makam masasında bacak bacak üstüne elinde tespihle verdiği bu poz, büyük tepki çekti.