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Devler Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor

İhlas Haber Ajansı
Devler Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde bu hafta dört maç oynanacak. Perde yarınki Liverpool - Porto ve Tottenham - Manchester City maçlarıyla açılacak.

Devler Ligi’nde çeyrek final haftası yarın oynanacak iki mücadeleyle başlıyor. TSİ 22.00’de başlayacak mücadelelerde Liverpool - Porto ve Tottenham - Manchester City maçları oynanacak.

Çarşamba günü ise Ajax - Juventus ve Manchester United - Barcelona mücadeleleri yapılacak. 

Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. 

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