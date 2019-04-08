Atatürk Havalimanı taşınınca 4 bin 500 kişi işinden oldu

Havalimanı işletmesinden sorumlu TAV'ın borsaya gönderdiği açıklamada Atatürk Havaalanı operasyonlarının durmasıyla birlikte 4 bin 500 kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.

Açıklamada çıkarılacak işçilerin tazminatlarıyla ilgili toplamda 204 milyon TL ödeme yapılacağı kaydedildi. Euronews Türkçe'ye konuşan bir TAV yetkilisi, Atatürk Havaalanı'nın kapatılıyor olması nedeniyle söz konusu işten çıkarmaların normal olduğunu belirterek açıklamayı doğruladı.



Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 44 bin apron kartlı personel çalışıyordu. Mart ayında planlanan büyük taşınma öncesinde ise İstanbul Havalimanı’nda personelin kullanımı için 120 bin adet apron kartı basıldığı açıklandı. Kokpit.earo'nun özel haberine göre kart sayısının üç kat daha fazla olmasının başlıca nedeni inşaat ve diğer işlerde çalışan personel için basılan geçici kartlar.

Yeni havaalanının tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle 100 bin kişiye iş imkanı sunulacağı belirtiliyor.



2018 yılının son günlerinde TAV Havalimanları şirketinde Atatürk Havalimanı'nda çalışan 5 bine yakın çalışanın işten çıkarılması için hazırlıklar yapıldığı iddia edilmişti. Fakat TAV yönetimi bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Ayrıca şirket, talep eden çalışanların yeni havalimanına transferi için işletmeci İGA şirketiyle işbirliği yapıldığını ve şirket içinde bulunan açık ve açılacak pozisyonların çalışanlara sunulduğunu açıklamıştı.