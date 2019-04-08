HABER /  EKONOMİ

Atatürk Havalimanı taşınınca 4 bin 500 kişi işinden oldu

Atatürk Havalimanı taşınınca 4 bin 500 kişi işinden oldu

Havalimanı işletmesinden sorumlu TAV'ın borsaya gönderdiği açıklamada Atatürk Havaalanı operasyonlarının durmasıyla birlikte 4 bin 500 kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.

Açıklamada çıkarılacak işçilerin tazminatlarıyla ilgili toplamda 204 milyon TL ödeme yapılacağı kaydedildi. Euronews Türkçe'ye konuşan bir TAV yetkilisi, Atatürk Havaalanı'nın kapatılıyor olması nedeniyle söz konusu işten çıkarmaların normal olduğunu belirterek açıklamayı doğruladı.

Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 44 bin apron kartlı personel çalışıyordu. Mart ayında planlanan büyük taşınma öncesinde ise İstanbul Havalimanı’nda personelin kullanımı için 120 bin adet apron kartı basıldığı açıklandı. Kokpit.earo'nun özel haberine göre kart sayısının üç kat daha fazla olmasının başlıca nedeni inşaat ve diğer işlerde çalışan personel için basılan geçici kartlar.

Yeni havaalanının tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle 100 bin kişiye iş imkanı sunulacağı belirtiliyor.


2018 yılının son günlerinde TAV Havalimanları şirketinde Atatürk Havalimanı'nda çalışan 5 bine yakın çalışanın işten çıkarılması için hazırlıklar yapıldığı iddia edilmişti. Fakat TAV yönetimi bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Ayrıca şirket, talep eden çalışanların yeni havalimanına transferi için işletmeci İGA şirketiyle işbirliği yapıldığını ve şirket içinde bulunan açık ve açılacak pozisyonların çalışanlara sunulduğunu açıklamıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Müge Anlı'da Fatma Uyanık cinayeti çözüldü canlı yayında itiraf
Foto Galeri Müge Anlı'da Fatma Uyanık cinayeti çözüldü canlı yayında itiraf Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sedat Peker'den şok sözler! Devlet sokağa çıkın derse çıkarız
Sedat Peker'den şok sözler! Devlet sokağa çıkın derse çıkarız
Ekrem İmamoğlu'ndan ’13-14 bin oyla seçim kazanılmaz’ diyen Erdoğan'a yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan ’13-14 bin oyla seçim kazanılmaz’ diyen Erdoğan'a yanıt
MSB duyurdu: Hakurk ve Avaşin bölgelerine hava harekâtı
MSB duyurdu: Hakurk ve Avaşin bölgelerine hava harekâtı
Göztepe'de futbolcular ve taraftar birbirlerine girdi
Göztepe'de futbolcular ve taraftar birbirlerine girdi
Genç kızı kaçırıp ormanlık alanda dövmüşlerdi! İşte haklarında istenen ceza
Genç kızı kaçırıp ormanlık alanda dövmüşlerdi! İşte haklarında istenen ceza
Melih Gökçek'ten İstanbul seçimleri için dikkat çeken iki teklif!
Melih Gökçek'ten İstanbul seçimleri için dikkat çeken iki teklif!
ÖNCEKİ HABERLER
L&M kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
L&M kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
Netflix ve Apple rekabeti kızışıyor! Tüm desteğini çekti
Netflix ve Apple rekabeti kızışıyor! Tüm desteğini çekti
Ramazan Bayramı 2019 ne zaman başlıyor?
Ramazan Bayramı 2019 ne zaman başlıyor?
Devler Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor
Devler Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor
Chesterfield kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
Chesterfield kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
19 Nisan kandil mi 2019 19 Nisan ne kandili var?
19 Nisan kandil mi 2019 19 Nisan ne kandili var?
İnternete en bağımlı 15 ülkede Türkiye kaçıncı sırada?
İnternete en bağımlı 15 ülkede Türkiye kaçıncı sırada?
Kurban Bayramı 2019 ne zaman Kurban tatili hangi ayda?
Kurban Bayramı 2019 ne zaman Kurban tatili hangi ayda?
Yorumlar 1 yorum