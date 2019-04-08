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Sedat Peker'den şok sözler! Devlet sokağa çıkın derse çıkarız

Sedat Peker'den şok sözler! Devlet sokağa çıkın derse çıkarız

31 Mart yerel seçimleri öncesinde silahlanın çağrısıyla büyük tepki alan Sedat Peker yine gündem olacak açıklamalarda bulundu. Peker, "Devletimiz 'Sokağa çıkın' dese sokağa çıkarız'' dedi.

Sedat Peker, 31 Mart seçimlerine ilişkin sosyal hesabından açıklamada bulundu. Peker, sessizliğini fırsat olarak değerlendiren kişi veya kişilerin bu durumu 'korkaklık' olarak nitelendirdiklerini, bazılarının ise 'ülkede iç savaş çıkarmak için planlar' yaptığını iddia etti.

Sedat Peker seçime ilişkin şunları söyledi:

Devletimiz ‘Sokağa çıkın' dese sokağa çıkarız

-Kıymetli dostlarım, bu ülkenin vatan evlatları yani bizler, devletimiz bizlere ne görev verirse onu yaparız. Devletimiz ‘Sokağa çıkın' dese sokağa çıkarız. 'Sabır edin evinizde oturun' derse de evimizde otururuz.

Bizler kanunsuz hiçbir şey yapmayız

-Bu anlamda bizim hiçbir kompleksimiz olmaz. Ya da devlet görevlilerimizin başarılarında rol çalma gayretimiz de olamaz. Bizler kanunsuz hiçbir şey yapmayız. İnanın içimdeki hisleri anlatmak için en az 40 sayfa yazı yazmam gerekliydi. Fakat resimdeki bu dayıyı ve söylediği sözü görünce, ‘Tamam işte budur, tüm bu kalitesizlere verilecek en kısa, en anlamlı cevap budur' dedim."

Sedat Peker söz konusu açıklamasının olduğu yazıyı da bu satırlarla herkese duyurdu:

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