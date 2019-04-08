Seçim sonrası dolar 5.70'i devirdi belirsizlik doları gerdi

Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yukarı yönlü başladı. Sabah saatlerinde 5.63 olan dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gitmeden önce yaptığı açıklamalar sonrası fırladı.

İSTANBUL özelinde devam eden seçim belirsizliği doları geçen haftadan bu yana olumsuz etkilemeye devam ediyor. Üzerine bir de ABD’den Rus S-400 açıklaması gelince dolar geçtiğimiz haftalarda 5.70’lere kadar dayandı.

Daha sonra 5.60 bandına geri dönen kur bu sabaha 5.63 civarında başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi yaptığı seçim açıklaması ile dolar yönünü yeniden yukarı çevirdi. Bir ara kur 5.70'i de devirdi.

Dolarda kapanış saatlerine doğru ise hafif yönlü olarak düşüş gerçekleşti.

Saat 17:01'de dolar kuru



Saat 13.40 itibariyle dolar rakamı şöyle:

Saat 12:12'de dolar kuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiasına dair "Usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz. 13-14 bin farkla kimsenin kazandım demeye hakkı yok" dedi. Bu açıklamalar sonrası dolar yükselişe geçti

Bankacılar piyasada yerel seçimlerin siyasete etkisinin, önümüzdeki hafta açıklanması beklenen reform gündeminin ve ABD ile ilişkilerin takip edilmeye devam edildiğini belirttiler.

8 Nisan haftasında piyasaların gözü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çarşamba günü açıklayacağı Ekonomi Reform Paketi'nde olacak.

Saat 08:25'te dolar kuru