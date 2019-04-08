HABER /  BEŞİKTAŞ

Güven Yalçın'a La Liga'dan talip var

Güven Yalçın'a La Liga'dan talip var

La Liga ekiplerinden Real Valladolid, Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Güven Yalçın'a talip oldu.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın'a La Liga'dan talip çıktı. Siyah-beyazlıların, Leverkusen'in alt yapısından aldığı oyuncusu için Valladolid'in menajeri Ahmet Düdük'le bir araya geldiği bildirildi.

Güven'in La Liga'ya transfer olmaya sıcak baktığı Valladolid de genç oyuncu için 4-4.5 milyon euro civarında bir bonservis ödeyebileceğini iletti. Real Valladolid'de Enes Ünal da kiralık olarak forma giyiyor. 20 yaşındaki Güven Yalçın bu sezon Süper Lig'de 15 maça çıkarken 2 gol atıp 3 de asist yaptı.

Güven Yalçın'ın menajeri Ahmet Düdük,  İtalya'dan takımlarla transfer görüşmesi yaptığını belirtirken, bu konuda Beşiktaş'ın söz hakkının önemine dikkat çekti. Sezon başında siyah-beyazlılara transfer olan Güven Yalçın'ın Beşiktaş'la 2022 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ozan Kabak için inanılmaz rakam
Ozan Kabak için inanılmaz rakam
İzmir'de CHP'li Tunç Soyer mazbatasını aldı
İzmir'de CHP'li Tunç Soyer mazbatasını aldı
Bursa'da CHP'nin geçersiz sayım talebine red geldi
Bursa'da CHP'nin geçersiz sayım talebine red geldi
CHP'den kritik hamle! YSK'ya "Mazbata" başvurusu yaptı
CHP'den kritik hamle! YSK'ya "Mazbata" başvurusu yaptı
Mansur Yavaş mazbatasını aldı ilk mesajı verdi
Mansur Yavaş mazbatasını aldı ilk mesajı verdi
Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki: Tüm dünyayı bir kaosa sürükleyecektir
Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki: Tüm dünyayı bir kaosa sürükleyecektir
ÖNCEKİ HABERLER
Polis teşkilatı kaçıncı yılı 2019 polis haftası etkinlik takvimi
Polis teşkilatı kaçıncı yılı 2019 polis haftası etkinlik takvimi
Bingöl'de 5 odalı sığınak imha edildi
Bingöl'de 5 odalı sığınak imha edildi
3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?
3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?
Melis Buse Betyakan kaç yaşında Kısmetse Olur ifşası her şey yalandı
Melis Buse Betyakan kaç yaşında Kısmetse Olur ifşası her şey yalandı
AÖL sınav soru cevapları açıklanıyor Açıklise soru cevapları
AÖL sınav soru cevapları açıklanıyor Açıklise soru cevapları
Marlboro kaç para oldu 2019 pmaktif yeni sigara fiyatları
Marlboro kaç para oldu 2019 pmaktif yeni sigara fiyatları
Galatasaray'da Danilo Barbosa harekatı
Galatasaray'da Danilo Barbosa harekatı
Kadın 57. bölüm 2. fragmanı
Kadın 57. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar