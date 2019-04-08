Güven Yalçın'a La Liga'dan talip var

La Liga ekiplerinden Real Valladolid, Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Güven Yalçın'a talip oldu.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın'a La Liga'dan talip çıktı. Siyah-beyazlıların, Leverkusen'in alt yapısından aldığı oyuncusu için Valladolid'in menajeri Ahmet Düdük'le bir araya geldiği bildirildi.

Güven'in La Liga'ya transfer olmaya sıcak baktığı Valladolid de genç oyuncu için 4-4.5 milyon euro civarında bir bonservis ödeyebileceğini iletti. Real Valladolid'de Enes Ünal da kiralık olarak forma giyiyor. 20 yaşındaki Güven Yalçın bu sezon Süper Lig'de 15 maça çıkarken 2 gol atıp 3 de asist yaptı.

Güven Yalçın'ın menajeri Ahmet Düdük, İtalya'dan takımlarla transfer görüşmesi yaptığını belirtirken, bu konuda Beşiktaş'ın söz hakkının önemine dikkat çekti. Sezon başında siyah-beyazlılara transfer olan Güven Yalçın'ın Beşiktaş'la 2022 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.