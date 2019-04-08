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Galatasaray'da Danilo Barbosa harekatı

Galatasaray'da Danilo Barbosa harekatı

Galatasaray, iş birliği anlaşması yaptığı Fransız ekibi Nice'ten Brezilyalı ön libero Danilo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'ın Nice ile attığı işbirliği anlaşmasının imzasının mürekkebi kurumadan Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. O iddiaya göre Fransız ekibi sezon başında 10 milyon euroya Braga'dan aldığı 23 yaşındaki Brezilyalı ön libero Danilo'yuGalatasaray'a kiralık gönderecek.

Sözleşmesi 2021'da sona erecek
Danilo Barbosa, Nice formasıyla bu sezon Fransa Ligue 1'de 16 maçta sahaya çıktı. Gol ve asist istatistiği bulunmayan Sambacı, 16 maçta 1 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart gördü. 23 yaşındaki Danilo Barbosa'nın Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2021'da sona erecek.
 

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