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MHP'nin Iğdır'daki seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

MHP'nin Iğdır'daki seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel'in, Iğdır'daki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına yaptığı itiraz İl Seçim Kurulunca reddedildi. 

Kentteki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İsa Yaşar Tezel, MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman, MHP'nin Avukatı Özcan Günsoy ve partililerin İl Seçim Kuruluna verdiği itiraz dilekçesi değerlendirildi. Yapılan itirazın İl Seçim Kurulunca kabul edilmediği kaydedildi. 

Iğdır'da yapılan seçimlerde şaibe olduğunu iddia eden Tezel, Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi vermiş, kurul ise 70 sandığın yeniden sayılmasını kararlaştırmıştı. 

Bu karar üzerine yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP'li aday Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.

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