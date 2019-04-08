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Hafta hızlı etkilerle başlıyor Akrep Burcu Hande Kazanova Nisan 2019

Hafta hızlı etkilerle başlıyor Akrep Burcu Hande Kazanova Nisan 2019

Nisan 2019'da Akrep burcunu neler bekliyor? Hande Kazanova anlattı. Jüpiter para alanlarınında yaşadığınız şans ve fırsatları doğru kullanıp kullanmadığınızı gösterecek.  Bu alanlarda birtakım ertelenmeler, sıkıntı ve problemlerle karşılaşırsanız nerede hata yaptığınızı iyi gözlemleyin.

5 Nisan’daki Yeniay önemli ve hızlı başlangıçları karşınıza getirecek.10 Nisan itibariyle Jüpiter gerileyecek. 

17 Nisan itibariyle Merkür, Koç Burcu’na geçiyor. İş ve günlük hayatınızda birtakım düzenlemeler yapacaksınız. Sağlığınızı gözden geçirdiğiniz bir dönem olacak. 19 Nisan’da Terazi Burcu’nda bir Dolunay gerçekleşiyor. Bu Dolunay’ın kadersel birtakım sonuçları olacak. Şartlar elinizde olmayabilir.

Hukuğun ve adaletin ön planda olduğu birtakım konu ve olaylarla karşılaşabilirsiniz. Şartlar çok fazla elinizde olmayacak. Kendinizi hayatın akışına bırakarak adil duygularla ilerlemek önemli olacak. İş alanlarınızdaki sıkıntı ve sorunları dengeye ulaştırmak yine önem kazanacak.

Kaynak: Cevapla TV

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