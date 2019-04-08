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Toshiba kararını verdi ismini değiştirdi

Toshiba kararını verdi ismini değiştirdi

JAPON teknolojisinin en bilinen markası Toshiba, artık eski günlerini mumla arıyor. Şirket bilgisayar pazarından adını siliyor.

Son yıllarda ciddi derecede mali sıkıntılar yaşayan ve bazı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Toshiba, son olarak bilgisayar biriminin yüzde 80’ini Sharp’a yani Foxconn’a satmıştı.

Bu satışın ardından Toshiba isminin de değiştirilmesine karar verildi. Sharp ile yapılan anlaşma neticesinde bilgisayarlarda kullanılacak ismin Dynabook olacağı duyuruldu.

Sharp, Dynabook markası altında sadece bilgisayar üretmekle kalmayıp aynı zamanda Nesnelerin İnterneti ve akıllı gözlük ürünlerini de yine bu yeni marka altında toplamayı planlıyor.

Dynabook'un ilk ürünü de çıktı
Dynabook adı altında ilk ürün de ortaya çıktı. Dynabook G serisi olarak adlandırılan yeni dizüstü bilgisayar, ultra ince tasarımla geliyor. Şirket, sonrasında 10 model dizüstü bilgisayar, 3 adet mini PC ve artırılmış gerçeklik gözlüğüyle Dynabook üzerinden satışını sürdürmeyi planlıyor.

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