Baharın gelmesiyle baş gösteren göz kuruluğuna dikkat!

Gözlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Göz Hastalıkları ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Prof. Dr. Abdullah Özkırış, sıradan gibi görünen göz rahatsızlıklarının uzun sürede göz kuruluğuna yol açabileceğini söyledi.

Mevsimsel hastalıklar arasında başı çeken göz alerjileri, pek çok kişiyi etkilemekte. Polenlerin ortaya çıkması ile birlikte gözlerinde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık yaşayanlar, bunun kısa sürede geçeceğini düşünüyor.

Prof. Dr. Özkırış, "Bahar mevsiminde havada uçuşan polen ve tozlarla birlikte alerjik hastalıklar da artıyor. En sık görülen alerjiler arasında ise alerjik göz nezlesi geliyor. Gözde sulanma, kızarıklık, kaşıntı, ışık ve güneşe karşı aşırı hassasiyet gibi belirtileri olan göz nezlesi geç teşhis edilirse göz kapaklarında düşme ve kısılma, korneada yaralar ve kalıcı göz bozukluklarına neden olabilir. Erken teşhis edilmediğinde görme kaybına kadar uzanan ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bahar mevsimi ile birlikte göz nezlesi vakalarında (atopik konjonktivit) önemli artış görülüyor" dedi.

Rüzgarda uçuşan polenler ve tozlar

Özkırış, “Açık havada gözlerimiz en korunmasız organımızdır. Rüzgarda uçuşan polenler ve tozlar alerjik göz nezlesini ortaya çıkartır. Alerjik göz nezlesi genellikle atopik bünyeli diye adlandırılan çocuklarda, çocukluk yaşlarıyla ortaya çıkıp yıllarca aynı mevsimlerde kendini gösterir. Alerjinin en rahatsız edici yanı göz kaşınmaları olduğundan, hastalar gözlerini kaşımaya ve ovuşturmaya doyamaz. Bu kaşımalar bazı kimselerde gözün önündeki saydam tabaka olan korneanın yapısında bozulmalara sebep olur ki bunların en ciddisi görme kaybına yol açan keratokonustur” şeklinde konuştu.

Polen alerjisinin tedavisi nasıl olur?

Prof. Dr. Özkırış, “Polen alerjisi olanlara ilaç tedavisi uygulanır. Doktor gözetiminde antialerjik ilaçlarla hastalık kontrol altında tutulmaya çalışılmalıdır. Eğer alerjik şikâyetler ilaçlarla geçmiyorsa ve giderek artıyorsa seçilmiş ve kısıtlı vakalarda spesifik alerji tespit edilenlere aşı tedavisi (immunoterapi) uygulanabilir. Çok az miktarlardan başlanarak giderek artırılan alerjen aşı ile vücuda verilir. Bu alerjenlere karşı vücudun desensitize (duyarsız) hale gelmesi sağlanır. Aşılama yaklaşık 4-5 yıl sürer. Tüm bunlara rağmen maalesef alerjik hastalıklarda % 100 tedavi mümkün değildir. Ancak yukarıdaki yöntemlerle alerjik hastalıklar tama yakın kontrol altına alınmaya çalışılır" ifadesinde bulundu.