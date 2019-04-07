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AK Parti Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi

Anadolu Ajansı
AK Parti Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükçekmece'de ise seçimin iptaliyle ilgili bir talebimiz var" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'de seçimin iptaliyle ilgili talepleri olduğunu bildirdi.

Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükçekmece hariç, tüm oyların sayımına ilişkin talebimizi reddeden İl Seçim Kurulu kararlarına karşı bugün YSK'ye itiraz ettik. Büyükçekmece'de ise seçimin iptaliyle ilgili bir talebimiz var" ifadelerini kullandı.

Yavuz diğer bir paylaşımında ise İstanbul'un 4 ilçesinde (Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy) tüm oylar, 2 ilçenin sadece ikinci ilçe seçim kurullarında (Kartal ve Ataşehir) oyların tamamı, kalan tüm ilçelerde sadece geçersiz oyların sayıldığını kaydetti. 

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