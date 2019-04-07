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AK Parti İstanbul'da 38 ilçedeki oyların yeniden sayılmasını istedi

Anadolu Ajansı
AK Parti İstanbul'da 38 ilçedeki oyların yeniden sayılmasını istedi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmek üzere İl Seçim Kuruluna verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebinde bulunuldu.

Bu konuda hazırlanan itiraz dilekçesini AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderilmek üzere İstanbul İl Seçim Kuruluna sundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, basın toplantısında, dün Beyoğlu'ndaki tüm oyların sayılması için YSK nezdinde girişimde bulunduklarını hatırlatarak, "Henüz bir karar verilmedi. Bildiğim kararıyla da görüşülmedi. Bugün ise 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden YSK'ye müracaat etmiş olacağız" açıklamasında bulunmuştu.

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