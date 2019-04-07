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Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya geliyor

Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya geliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın bir araya gelecek. Görüşme yarın saat 10:00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

Yerel seçimlerde işbirliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın biraraya geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 10:00'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. İki lider görüşme sonrası ortak basın açıklaması da yapacak.

31 Mart yerel seçimlerinde işbirliği yapan iki parti, birlikte 37.57 oy oranına ulaşmıştı.

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