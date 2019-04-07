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Çukur dizisindeki şarkısıyla bilinen Gazapizm uyuşturucuyla yakalandı

Çukur dizisindeki şarkısıyla bilinen Gazapizm uyuşturucuyla yakalandı

Show TV'de yayın hayatına devam eden sevilen Çukur dizisindeki 'Heyecanı Yok' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Gazapizm (Anıl Murat Acar) uyuşturucuyla yakalandı.

10. Alaçatı Ot Festivali kapsamında denetimlerini sıklaştıran Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çeşme KOM Grup Amirliği ekipleri, Alaçatı'da bir kulüp önünde durumundan şüphelendiği Gazapizm'i durdurarak arama yaptı. 

Şüpheli hareketlerde bulunan Rapçinin üzerinde yapılan aramada 0,73 gram kokain maddesi ele geçirildi. 

Emniyete götürülen Acar, hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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