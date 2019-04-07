HABER /  GÜNCEL

Seçimde görevli olanlar ücretlerini ne zaman alacak?

Seçimde görevli olanlar ücretlerini ne zaman alacak?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından sandıklarda görev alan binlerce vatandaş seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek sorusunun yanıtını arıyor. Seçim görevli ücretli en geç 1 ay içinde görevlilere ödenecek.

Merakla beklenen 31 Mart yerel seçimleri yapıldı. Peki, seçim görevli ücreti ne kadar, seçim ücretleri ne zaman ödenecek?

31 Mart yerel seçimlerinde görev yapan vatandaşlar seçimlerin gözü kulağı seçimücreti açıklamasında. Alacakları ücreti ve ödeme tarihini merak edenler, internet üzerinden yaşanıyor. YSK (Yüksek Seçim Kurulu) seçim ücretlerini açıklamıştı. 

YSK'nın 9 Ocak 2019 tarihinde yayımladığı karara göre en yüksek seçim görevlisi ücreti 261 lira olacak. YSK'ya başvurularını yapan adayların görev yerleri belli olurken, eğitimlere başlandı. İşte, görevlilerin alacağı sandık görevlisi ücretleri;

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU

* Başkan ve Üyeler 261,00 TL
* Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL
* İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, 126,00 
Mali Hizmetler Uzmanı,) TL
* Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL
* Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL
* Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL
* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

* Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL
* İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00 TL
* Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL
* Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL
* Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL
* Askı Yeri Görevlileri 110,00 TL
* Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL
* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL
* Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

C) SANDIK KURULLARI

* Başkan 124,00 TL
* Üye 115,00 TL

D) BİNA SORUMLULARI 124,00 TL
Seçim işlerinde çalıştırılacak olanların yaptırılacak işin niteliklerine göre hangi derecede sorumlu görevli oldukları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

SEÇİM ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK: 24 Haziran seçimlerinde sandık kurullarındaki memur ve siyasi partili görevlilerin ücretlerinin Temmuz ayı sonuna kadar alacağı belirtilmişti. Resmi bir açıklama yapılmamasına karşısn belediye seçim ücretlerinin de bir ay içerisinde ödenmeye başlanması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den son dakika İstanbul açıklaması yeniden sayım talep edilecek
AK Parti'den son dakika İstanbul açıklaması yeniden sayım talep edilecek
Belediye başkanı seçildi, oğlunun paylaşımı olay oldu
Belediye başkanı seçildi, oğlunun paylaşımı olay oldu
Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba istifa etti
Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba istifa etti
Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde pazar tezgahına çıktı
Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde pazar tezgahına çıktı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan kritik ziyaret
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan kritik ziyaret
Ordu'da muhtarın iddiası ortalığı karıştırdı! Seçim iptal edildi
Ordu'da muhtarın iddiası ortalığı karıştırdı! Seçim iptal edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Sigara fiyatları güncel 2019 kaç para oldu yeni liste
Sigara fiyatları güncel 2019 kaç para oldu yeni liste
Budva'da 'Milli Tavla' heyecanı
Budva'da 'Milli Tavla' heyecanı
Sigara fiyatları 2019 ne kadar oldu pmaktif yeni fiyatlar
Sigara fiyatları 2019 ne kadar oldu pmaktif yeni fiyatlar
23 Nisan resmi tatili ne zaman üniversiteler tatil mi?
23 Nisan resmi tatili ne zaman üniversiteler tatil mi?
Okullar ne zaman kapanıyor 2019 yaz tatili başlangıcı
Okullar ne zaman kapanıyor 2019 yaz tatili başlangıcı
Şaban ayında 7 kez okunacak tesbihler neler?
Şaban ayında 7 kez okunacak tesbihler neler?
AK Parti Ankara'da tüm ilçelerde oyların tekrar sayımı için başvuru yaptı
AK Parti Ankara'da tüm ilçelerde oyların tekrar sayımı için başvuru yaptı
e okul veli bilgilendirme sistemi 2019 şifre nasıl değişir?
e okul veli bilgilendirme sistemi 2019 şifre nasıl değişir?
Yorumlar 1 yorum