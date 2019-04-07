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Budva'da 'Milli Tavla' heyecanı

Budva'da 'Milli Tavla' heyecanı

Tavla ustaları, 8-14 Nisan haftası Budva’da düzenlenecek “4’üncü Merit Open Montenegro Grand Prix”de yarışacak. Bireysel oyunların yanı sıra 26 ülke de “milli” takımları ile mücadele edecek.

Kuzey Kıbrıs’ta altı yıldır dünyanın en büyük tavla şampiyonasını düzenleyen Merit Grubu, adadaki tecrübesini Avrupa’ya taşıyor.

Kazanan 25 bin Euro ödül alacak

30 ülkeden yaklaşık 250 oyuncunun katılacağı etkinliğin şampiyonu 25 bin euro ödül kazanacak.

Balkanlar’ın Monte Carlo’su olarak bilinen Karadağ’ın sahil kenti Budva’da, 8-14 Nisan haftası düzenlenecek olan “4’üncü Merit Open Montenegro Grand Prix”, 35 ülkeden 250’yi aşkın tavlu ustasını buluşturacak.

Merit International Bölge Müdürü Burhan Genç, Balkanlar’daki ilk iki turnuvayı Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde düzenlediklerini belirterek, “Karadağ’daki ikinci yılımızda katılımcı sayımızı da ikiye katladık.

Bu turnuvanın öncekilerden farkı, yılda bir kez ve her yıl başka bir ülkede düzenlenen ‘Dünya Ulusal Takımlar Şampiyonası’nı bünyesinde barındırıyor olması.

Daha önce beş farklı ülkede yapılan bu yarışmada geçen yıl 15 ülkenin milli takımı yarışmıştı. Budva’da ise 26 ülkenin tavla takımını ağırlayacağız. Yani dünya tavla tarihinin gelmiş geçmiş en büyük milli takımlar etkinliği, Karadağ’da gerçekleşecek.

15 Türk oyuncu katılacak

15 Türk oyuncu turnuvaya katılacak, bunlardan 5’i de Türk Milli Takımı için yarışacak. Güney Afrika, Japonya ve Amerika’dan dahi gelecek takımlar var” dedi.

Merit International’ın turnuvaya 25 bin euro katkıda bulunduğunu söyleyen Burhan Genç, sözlerini şöyle tamamladı: “Oyuncuların katılım ücretleri de eklendiğinde şampiyonun yaklaşık 30 bin euro kazanacağını, toplam ödül miktarınınsa 130 bin euro bin euroyu bulacağını öngörüyoruz. Uzun yıllar unutulmayacak bu turnuvayı heyecanla bekliyoruz.”

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