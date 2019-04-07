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Komşusundan borç aldığı altınla muhtar oldu

Komşusundan borç aldığı altınla muhtar oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Nesime Gül Özdemir (40) komşusunda borç aldığı altınla, afiş ve oy pusulası bastırıp, 11 erkek rakibini geride bırakarak mahallesine muhtar oldu.

Doğubayazıt İlçesi Hasaykeyf Mahallesi'nde yaşayan Nesime Gül Özdemir, kız meslek lisesinden mezun olduktan sonra 3 yıl dikiş- nakış hocalığı yaptı.

Evlendikten sonra işini bırakan Nesime Gül'ün bir kız ve bir de oğlu oldu. Mahallede yaşanan sıkıntılara erkek muhtarların çözüm bulamadığını gören Nesime Gül Özdemir, muhtar olmaya karar verdi.

Mahalle sakinleri teşvik etti

Mahalleliye muhtarlardan daha çok faydalı olduğunu ifade eden Özdemir, komşularının 'Keşke sen muhtar olsan' ifadeleri üzerine aday olduğunu söyledi. Mahalleden aldığı destekle daylık müracatı yaptığını ifade eden Özdemir, maddi durumu iyi olmadığı için de komşusundan bir altın borç alarak broşür ve oy pusulalarını bastırdığını kaydetti.

Özdemir, şunları söyledi:

"Mahallelinin destek dolu ifadeleri üzerine aday olduktan sonra aldığı borç altını bozdurarak broşür ve oy pusulalarını bastırdım. Seçim için mahallede bütün herkesin kapısını çaldım. Seçim çalışması sırasında 2 çift ayakkabım yırtıldı.

Yaptığım çalışmaların sonucunu 31 Mart gecesi aldım. 11 aday arasında 379 oyla mahallenin muhtarı oldum. Artık Hasankeyf mahallesinin sakini değil sahibi oldum. Allah'a çok şükür mazbatamı da aldım, artık hizmet zamanı."

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