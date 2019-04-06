Kendine oy verdiği sandıktan sıfır oy çıkınca...

"1020 numaralı sandıkta oy kullandım. Oyumu kendime verdim ama seçim sonuçlarında baktığımda sandıktan hiçbir oyun bana çıkmadığını gördüm. Kendi kullandığım oy ve hiçbir oy olmayınca bende il seçim kurulan giderek Antalya genelinde bütün oyların yeniden sayılması için müracaatta bulundum.”