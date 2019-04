Şaban ayında 7 kez okunacak tesbihler neler?

Şaban ayında yapılan ibadetler iki kat sevap olarak hanemize yazılır. Allah'ın bu yıl ölecekleri belirlediği bu ayda her günde farklı bir fazilet vardır. Edilen duaların geri çevrilmediği Şaban ayında okunacak tesbihler nelerdir, hangi tesbik kaç kere okunmalıdır? İşte Şaban ayında okunacak tesbihler ve sayıları...

Bu ayda yapılan sevaplar amel defterine 2 katı olarak yazılır. Bu ayda Allah'a açılan eller geri çevrilmez, duaların kabul olduğu bu ayı bol bol ibadet ederek, Kuran okuyarak ve namaz kılarak geçirmeliyiz. Şaban ayının ilk gününde kılınması gereken 2 rekatlık namaz vardır. Her kim ki bu namazı kılarda Allah ona oniki bin şehid sevabı verir. Anasının onu doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.İşte Şaban ayı namazının kılınışı detaylı anlatım...

ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER VE KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

Şaban ayında çekilmesi gereken zikirler:

Lâ ilâhe illallâhü velâ na'büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehüddîne velev kerihe'l-kâfirûn

Allah’tan başka hiçbir İlah yoktur. Biz ancak O’na ibadet ederiz. Kafirler istemese de, biz taatımızı sırf O’na tahsis ederiz

(Sayısı yok Şaban ayında hergün dilediğiniz kadar okuyun. Ama en azından 3 yada 7 yekere okuyun..)

1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Şaban Ayında Kılınması Gereken Namazlar: Her kim Şabanın ilk gecesinde, birinci rekatlarında; Bir fatiha 5 ihlas okumak suretiyle (yani ikinci rekatta dilediğini oku fatihadan sonra), on iki rekat kılarsa (2 rekatta bir selam ile) Allahu Teala ona on ikibin şehid sevabı verir. Kendisine oniki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının onu doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.

İLK GÜN NAMAZI: 2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. (Şehidallahu…) ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık,hiç bir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

ŞABAN AYININ FAZİLETİ NELERDİR: Şaban ayının fazileti konusunda detaylı bilgi verecek olursak; Bu ay Müslümanlar için en karlı ve kazançlı fırsat ayı olarak ifade edilmektedir. Şaban ayında, Müslümanların Allah'ın huzurunda, yine yüce yaratanın rızasını kazanmak için gerçekleştireceği her amel ve ibadetten üç yüz kattan fazla sevap kazanacaklardır. Öte yandan okunan her bir Kuran harfi içinse üç yüz Cennet meyvesi olduğu açıklanmaktadır. Diğer vakitlerde ihya edilen bir rekat namazın sevabı on ise, bu Şaban ayında üç yüzden fazla olmaktadır. Bu nedenle Şaban ayı, (Ramazan ayı hariç) diğer aylara nazaran müminlerin bol bol sevap kazanmasını sağlayacak bir ay olma özelliği göstermektedir.