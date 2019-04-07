Ankaragücü Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında Mehmet Ekici ve Tito Canderos kırmızı kart görürken, Mehmet Ekici Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldı. Boyd'un golüne Hasan Ali Kaldırım'la cevap veren sarı lacivertliler, 1 puana razı oldu. Öte yandan son dakikalarda yaşanan gerilimde Mehmet Ekici kırmızı kart görerek derbide cezalı duruma düştü.

Maça etkili başlayan taraf Fenerbahçe olsa da, sarı lacivertliler ilk yarıda Altay'ın koruduğu kaleyi geçmeyi başaramadı. Ankaragücü ise bulduğu ilk fırsatı kaçırmadı. 42. dakikada kaleyi bulan ilk şutunda Tyler Boyd'la golü bulan ev sahibi ekip, devreye 1-0 önde girdi.

Ersun Yanal ilk hamlesini ikinci yarının başında yaparken Isla'nın yerine Ayew oyuna dahil oldu. Bu değişiklikle vites yükselten Fenerbahçe, aradığı beraberlik golünü 67'de Hasan Ali Kaldırım'la buldu. Kalan dakikalarda da baskısını azaltmayan sarı lacivertli ekip, buna karşın aradığı galibiyet golünü bulamayınca maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla iki takım da puanını 32'ye yükseltti.

Mehmet Ekici derbide yok

Karşılaşmanın 87'nci dakikasında yaşanan arbede sonucunda 90+3'üncü dakikada maçın hakemi Mete Kalkavan tarafından direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Mehmet Ekici, bu kartla birlikte takımının ligin 28'inci haftasında kendi sahasında oynayacağı Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Maçtan önemli dakikalar

4'üncü dakikada Skrtel'in pasında Soldado kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunu Altay çıkardı.

10'uncu dakikada Hasan Ali'nin ortasında Mehmet Ekici'nin şutunu kaleci Altay kurtardı.

17'nci dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta çatala giden topu kaleci Altay kornere çeldi.

17'nci dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde Skrtel topu Soldado'ya bıraktı, kale dibinde topla buluşan Soldado'nun şutunu kaleci Altay çizgi üzerinden çıkardı.

18'inci dakikada kontra atakta Boyd'un şutunu kaleci Harun çıkardı.

23'üncü dakikada Soldado'nun verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Moses pozisyondan yararlanamadı.

42'nci dakikada Canteros'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boyd meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

65'inci dakikada Mehmet Ekici'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soldado'nun şutunu kaleci Altay kurtardı.

67'nci dakikada Soldado'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Hasan Ali Kaldırım sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

82'nci dakikada hızlı hücumda Canteros'un pası ile ceza sahasında topla buluşan Orgill'in şutunu kaleci Harun kurtardı.

87'nci dakikada Mehmet Ekici ve Canteros arasında faul sonrası itişmeler yaşandı. Bu dakikalarda yedek kulübeleri de sahaya girerken, büyük bir gerginlik yaşandı. Bu gerginliğin ardından VAR'a başvuran hakem Mete Kalkavan, Mehmet Ekici ve Canteros'u direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

ANKARAGÜCÜ: 1 - 1 :FENERBAHÇE

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay, Kitsou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Djedje, Sedat (Dk. 76 Moke), Canteros, Sacko (Dk. 70 İlhan Parlak), Boyd (Dk. 90 Sadaev), Orgill

FENERBAHÇE: Harun, Isla (Dk 45+1 Ayew), Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay (Dk. 81 Miha Zajc), Dirar, Mehmet Ekici, Moses (Dk. 75 Valbuena), Soldado

GOLLER: Dk. 42 Boyd (MKE Ankaragücü) - Dk. 67 Hasan Ali (Fenerbahçe)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+3 Canteros (MKE Ankaragücü) - Dk. 90+3 Mehmet Ekici (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Pinto, Moke, Orgill (MKE Ankaragücü) - Isla, Harun (Fenerbahçe)